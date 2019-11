Fleire arrestasjonar etter lastebiltragedien

utenriks

To personar vart fredag arresterte i Vietnam og sikta for menneskesmugling. Det blir mistenkt at mange av dei døde som vart funne ein lastebil i Essex førre onsdag, kom frå Vietnam.

Ein talsmann for vietnamesisk politi opplyser at dei to som vart arresterte fredag, blir mistenkte for å ha medverka til å få vietnamesarar smugla inn til Storbritannia. Fleire av dei som skal ha betal store summar til dei to arresterte, blir frykta å vere blant dei døde.

Politiet seier at dei to sikta har organisert menneskesmugling i fleire år.

Fredag opplyste òg irsk politi at ein 22 år gammal mann frå Nord-Irland er arrestert i Dublin og sikta i samband med lastebiltragedien. Britisk politi har kravd å få han utlevert til Storbritannia der han vil bli sikta for medverknad til 39 drap.

Åtte kvinner og 31 menn vart funne døde i Grays i Essex førre onsdag i ein kjølevogn som kom til Storbritannia på ei ferje frå Belgia.

Mange familiar i Vietnam fryktar at medlemmene deira er blant offera. DNA-prøvar frå vietnamesarar som saknar slektningar, er samla inn og skal brukast i identifiseringsarbeidet.

Lastebilføraren vart arrestert kort tid etter funnet, sikta for 39 tilfelle av aktlaust drap, og dessutan menneskesmugling, kvitvasking av pengar og organisert støtte til ulovleg immigrasjon.

Tre andre personar som vart arresterte i samband med etterforskinga har alle vorte lauslatne på vilkår.

