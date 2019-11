Harme i Spania over frifinning for valdtekt av tenåringsjente

utenriks

Mennene vart i ein domstol i Barcelona frifunne for valdtekt, men dømt til fengsel for seksuelt misbruk.

Den 14 år gamle jenta var ifølgje retten så full at ho var i medvitslaus tilstand under overgrepet. Retten meiner derfor at mennene ikkje måtte bruke makt eller vald, og dermed ikkje kan dømmast for valdtekt.

Ifølgje spansk lov kan eit lovbrot berre sjåast på som valdtekt eller seksuelt overgrep om det blir brukt fysisk vald eller truslar, skriv BBC.

– Skandale

Rettsavgjerda til domstolen vekker sinne og frustrasjon i Spania. Barcelonas ordførar Ada Colau fordømmer rettsavgjerda og kallar ho skandaløs.

– Eg er ikkje dommar og eg veit ikkje kor mange år i fengsel dei fortener. Men eg veit at dette ikkje er misbruk, dette er valdtekt, skriv ho på Twitter.

Ei rekke kvinnegrupper og juridiske ekspertar krev no at straffelova blir endra.

– Problemet er ikkje dommen, men straffelova i seg sjølv, seier Montserrat Comas i advokatgruppa Juristar for demokrati i Catalonia.

Skjerpte straff i anna sak

Sjølv om dei fem mennene vart frifunne for valdtekt, vart dei likevel dømt til mellom ti og tolv års fengsel. Hadde dei vorte dømde for grovt overgrep eller valdtekt ville ein dom vore på mellom 15 og 20 år.

Avgjerda i kjem sjølv om Spanias Høgsterett i juni i år skjerpte straffa for fem menn til 15 års fengsel for gjengvaldtekt av ei 18 år gammal kvinne.

Heller ikkje der meinte retten at det vart brukt vald, men Høgsterett konkluderte med at offeret var i ein overgrepssituasjon som førte til at ho underkasta seg.

Norsk lov

Spanias statsminister utnemnde i fjor eit panel som skal gå gjennom valdtektslova i landet.

Norsk valdtektslov omfattar mellom anna seksuell omgang med nokon som er medvitslaus, søv eller er så full at dei ikkje er i stand til å vise at dei ikkje har lyst.

(©NPK)