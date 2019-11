Nord-Korea hevdar å ha testa «superstor» rakett

utenriks

Det melder det statlege nyheitsbyrået KCNA som seier oppskytinga var ein suksess, og at raketten med «superkrefter» kan «totalskade målet».

Ifølgje byrået var den nordkoreanske leiaren Kim Jong-un tilfreds etter oppskytinga, og sende gratulasjonar til dei involverte vitskapsmennene.

Oppskytinga kjem dagen etter at forsvaret i både Sør-Korea og Japan opplyste at dei hadde registrert to prosjektil som flaug rundt 370 kilometer over land frå eit område nært Pyongyang, før dei trefte havet ved Nord-Koreas austkyst.

Nord-Korea har ei rekke gonger tidlegare testa ulike typar rakettar som har landa i sjøen. I byrjinga av oktober skal landet for første gong ha testa ein ballistisk rakett som vart avfyrt under vatn.

Nokre dagar etter denne våpentesten vart samtalar mellom Nord-Korea og USA avbrotne. Samtalane om Nord-Koreas atomvåpen føregjekk i Sverige.

USAs president Donald Trump har likevel gjort det klart at han ikkje er veldig bekymra for Nord-Koreas testing av kortdistanserakettar. Trump-regjeringa har reagert langt sterkare når Nord-Korea tidlegare har testa interkontinentale rakettar.

