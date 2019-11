Tida renn ut for nedrustingsavtalen New START

utenriks

Den såkalla New START-avtalen går ut i 2021. Så langt er inga semje på plass om ein ny avtale.

– Det er klart at vi ikkje vil vere i stand til å produsere ei fullverdig erstatning, seier Vladimir Leontjev, nestleiar i avdeling for rustningskontroll i det russiske utanriksdepartementet.

Han seier samtalane mellom USA og Russland det siste året har avdekt spørsmål som krev grundig diskusjon på ekspertnivå.

Leontjev viser til at Russland er i ferd med å utvikle fleire nye atomvåpen som den russiske sida meiner ikkje blir omfatta av avtalen. Men USA ser annleis på saka, noko som gjer det nødvendig med nye rundar med vanskelege forhandlingar.

New START vart underteikna i Praha i 2010 av USAs dåverande president Barack Obama og Russlands dåverande president Dmitrij Medvedev.

Avtale erstatta Moskva-traktaten, som gjekk ut i 2012, og sikrar at talet på kjernefysiske stridshovud blir reduserte til langt under talet som var tillate under den kalde krigen.

New START-avtalen har saman med INF-avtalen vorte rekna som den viktigaste nedrustingsavtalen mellom USA og Russland. INF-avtalen braut saman tidlegare i år.

