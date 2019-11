Aust- og Sentral-Europa fryktar demokratiet er trua

utenriks

Trass i utbreidd skepsis til etablerte parti, val og tradisjonelle medium viser ein rapport at folk er optimistiske med tanke på å kunne påverke og oppnå endring. Rapporten er basert på YouGov-målingar i sju land: Bulgaria, Polen, Romania, Slovakia, Tsjekkia, Tyskland og Ungarn.

Val

I alle landa bortsett frå Tsjekkia meiner eit fleirtal at demokratiet er trua. I Polen svarer 51 prosent dette, medan delen i Slovakia er 61.

I Bulgaria meiner tre av fire – 76 prosent – at vala ikkje er frie og rettferdige. Den delen er 54 prosent i Romania og 52 prosent i Ungarn. I Polen og Tyskland svarer høvesvis 34 og 20 prosent at vala ikkje er frie og rettferdige.

– Dei unge leier an

– 30 år etter at Berlinmuren fall, reflekterer undersøkinga tillitskrisa liberale verdiar og demokrati står overfor i regionen. Men han viser òg noko meir positivt, at folk meiner stemma deira kan utgjere ein forskjell, og det er dei unge som leiar an, seier leiar Patrick Gaspard i Open Society Foundations, som har laget rapporten.

Trua på at ein kan påverke og bidra til positiv endring er størst blant dei unge, i denne samanhengen aldersgruppene 18–22 år og 23–37 år. I sistnemnde gruppe svarer 59 prosent i Slovakia at dei har vore med på ein underskriftskampanje det siste året. I Romania og Tsjekkia svarer høvesvis 43 og 38 prosent det same. I alle landa meiner unge – særleg unge kvinner – i større grad enn eldre at dei har fleire moglegheiter no enn dei hadde i 1990.

(©NPK)