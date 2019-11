utenriks

I ei fråsegn måndag gjentar EU standpunktet sitt om at all busetjingsaktivitet på okkupert jord er ulovleg. EU er òg bekymra for at Israels handlingar undergrev moglegheitene for ein palestinsk stat.

Israelske styresmakter godkjente førre månad ulike typar planar for bygging av 2.342 nye busetjarbustader på Vestbreidda, ifølgje den israelske organisasjonen Peace Now. Israelske styresmakter har så langt ikkje kommentert saka.

