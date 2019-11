New Delhi innfører køyrerestriksjonar i kampen mot luftforureining

utenriks

Det betyr at private køyretøy med oddetal på registreringsskilta berre kan køyrast på oddetalsdagar og motsett for bilar med partalsnummer dei neste to vekene.

Systemet blir innført etter at forureiningsnivået nyleg nådde det høgaste nivået på tre år og no ligg ni gonger over anbefalt maksimumsgrense. Styresmaktene i den indiske hovudstaden har stengt skulane i byen og innført ei rekke krisetiltak for å få ned forureininga.

Dersom innbyggarane følgjer påbodet, vil trafikken bli redusert med nær 1,2 millionar køyretøy på vegane kvar dag.

Trafikkpolitiet, iført vernemasker, stoppa måndag bilar som ikkje følgde dei nye, mellombelse reglane, og New Delhis førsteminister Arvind Kejriwal oppmoda innbyggarane til å følgje opp.

Legg skulda på bøndene

Reaksjonane er delte. Mange meiner det ikkje er biltrafikken i byen som er hovudårsaka til luftforureininga, men bråtebrannar frå landbruksområda i nabodelstatane Punjab og Haryana, og dessutan industriforureining.

Luftforureininga i New Delhi og dei nordlege delstatane i India aukar alltid om vinteren når bøndene i naboregionane bruker bråtebrann for å rydde land etter hausting og for å førebu sesongen for neste år. Forureininga gjer òg alltid eit hopp etter den hinduistiske lysfestivalen diwali i slutten av oktober på grunn av massivt bruk av fyrverkeri.

Mange innbyggarar i byen med meir enn 20 millionar innbyggarar seier dei ønsker å flytte på grunn av luftkvaliteten.

India på tvilsam toppliste

Køyretøyrestriksjonane har vore det viktigaste prosjektet til byregjeringa for å kjempe mot luftforureining i fleire år. Det vart innført to gonger i 2016, men tiltaket er kontroversielt, då mange meiner det ikkje har nokon særleg effekt. I fjor beordra òg styresmaktene brannvesenet til å sprinkle vatn frå skyskraparar for å få støvet til å legge seg, og dessutan stoppe søppelbrannar. Byggebransjen vart òg pålagt å dekke til anleggsområda for å forhindre spreiing av støv.

Ifølgje tal frå Verdshelseorganisasjonen hadde India i fjor den tvilsame æra av å ha dei ti mest forureina byane i verda.

