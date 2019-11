Reiarlaget Ugland vurderer å endre ruter etter skipskapring i Benin

utenriks

– Ugland har kontinuerlege vurderingar av tryggingssituasjonen i område der fartøya våre opererer. I lys av den pågåande hendinga vurderer vi om skipa våre skal segle i dette området, skriv reiarlaget i ei oppdatering måndag ettermiddag.

Det var laurdag morgon at piratar gjekk om bord i det 189 meter lange lasteskipet utanfor det vestafrikanske landet Benin og bortførte ni personar, blant dei kapteinen på skipet.

Reiarlaget beskriv situasjonen som alvorleg, og opplyser at dei jobbar på spreng for å få dei ni besetningsmedlemmene i sikkerheit. I ei oppdatering som vart lagt ut tidlegare måndag, fortalde Ugland at dei jobbar med samle familiane til dei bortførte filippinske sjøfolka.

– Vi jobbar med situasjonen og gjer vårt ytste for å få mannskapet i sikkerheit, heiter det.

Kan reisa heim

Styresmaktene i Benin vart varsla om hendinga av mannskap som var att kort tid etter hendinga laurdag, og skipet heldt fram inn til hamnebyen Cotonou i Benin.

– Vi har vore i og har kontinuerleg kontakt med det attverande mannskapet om bord. Tilstanden deira blir sett på som god, tatt i betraktning kva dei har vore gjennom. Helsehjelp og oppfølging blir tilbydd etter behov, opplyser reiarlaget, som har base i Grimstad.

Heile mannskapet på lasteskipet Bonita er frå Filippinane.

Ifølgje hamnestyresmaktene i Benin vart skipa angripne nærare 15 kilometer utanfor innseglinga til hamneområdet. Skipet var då ankra opp i vente på å bli tildelt hamneplass for å losse inngåande frakt.

Skipet er forsikra av Den Norske Krigsforsikring for Skib (DNK), som er eigd av den norske reiarlagsnæringa i fellesskap.

– Eg kan stadfeste at MV Bonita er forsikra hos oss. Vi samarbeider no med reiarlaget om å finne ei løysing i saka, seier administrerande direktør Svein Ringbakken i DNK til NRK.

Farleg område

Guineabukta, som strekker seg frå Kamerun til Liberia, har vorte eitt av dei farlegaste havområda i verda. Angrep på skip og bortføring av sjøfolk for å krevje løysepengar har vorte meir og meir vanleg, særleg langs kysten av Nigeria. Piratane tvingar nokre gonger skip til å legge om kursen i fleire dagar, lenge nok til å forsyne seg av lasta og krevje løysepengar for å setje besetninga fri.

Kapringane skaper store problem for internasjonal skipsfart i området.

Globalt har rett nok talet på pirathendingar og væpna ran til sjøs gått ned dei ni første månadene i år samanlikna med same periode i fjor. Men framleis blir Guineabukta omtalt som farleg av International Maritime Buerau (IMB).

– Regionen står for 86 prosent av sjøfolk som blir tatt som gislar, og 82 prosent av dei totale bortføringane i verda, ifølgje IMBs rapport for tredje kvartal.

– Økonomisk motiv

Seniorforskar Morten Bøås ved Norsk utanrikspolitisk institutt (NUPI) meiner kaprarane truleg har økonomiske motiv.

– Med den avgrensa informasjonen eg har, så er det mykje som tyder på at dette er økonomisk motivert, skriv han i ein e-post til NRK.

Han beskriv dette scenarioet for kva som kan ha skjedd:

– Kaprarane entrar båten, finn ikkje så mykje verdisaker som dei har tenkt og endar opp med å ta gislar for å komme i dialog om løysepengar med reiarlaget. Jihadistar hadde neppe gått etter filippinske gislar. For dei har dei liten symbolsk verdi.

Bøås, som for tida er i Benins naboland Niger, ser ikkje bort frå at gislane kan bli, eller allereie er, frakta til eitt av Benins naboland.

– Dei kan hende at gislane er tatt ut av Benin og over til Nigeria. Då kan denne situasjonen bli meir langvarig, seier han til NRK.

