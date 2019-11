Sjokkbrekk i fransk katedral

utenriks

Ranarane knuste vindauge og saga seg gjennom metallstenger for å få tak i beger, kors og andre uerstattelege kyrkjeskattar frå mellomalderkyrkja, fleire av dei i gull, opplyste lokale styresmakter måndag.

Ranarane hadde bunde ei trestamme fast til fronten av bilen som dei brukte til å smadre kyrkjedøra, opplyser talsmannen til kommunen Laurent Paris.

Han fortel òg at ordføraren i byen fekk vite om ranet rundt klokka 2 om natta etter at innbyggjarar høyrde bråk, og politiet rykte ut som følgje av at alarmen i katedralen vart utløyst.

Tre personar skal ha vorte sett på staden. Bilen dei brukte, vart seinare funnen forlaten i nærleiken.

Den gotiske katedralen er bygd i rundebogestil og har vore på UNESCOs verdsarvliste sidan 1998 sidan han ligg på pilegrimsvegen Camino de Santiago.

Ranarane fekk òg med seg fleire gamle prestekapper, av dei vart ei opphavleg gitt i gåve frå kong Frans den første på 1500-talet.

Oloron-Sainte-Marie ligg berre 5 mil frå grensa til Spania ved foten av Pyreneane.

Frankrikes kulturminister Franck Riester skriv på Twitter at dei ansvarlege vil bli funne og stilte til ansvar.

– Eg deler kjenslene til Frankrikes katolikkar som er i sin fulle rett til å vere sjokkert over dette tjuveriet og skadeverket, skriv han.

Ekspertar har enno ikkje vurdert verdiane av det som er stole, men ifølgje talsmannen til kommunen er tapt betydeleg.

– I tillegg til pengeverdien har innbyggjarane vorte avskorne frå historia si og arven sin, seier Paris.

(©NPK)