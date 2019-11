Trump truar med å halde tilbake nødhjelp til California-brannar

utenriks

På to veker har nye skogbrannar i California svidd av 400.000 mål land i område nordvest for Los Angeles. Brannane har vorte vanlege i delstaten som er kraftig ramma av endringane i klimaet og tørke som har ramma store område i lang tid.

President Donald Trump har fleire gonger kritisert den demokratiske guvernøren i delstaten Gavin Newsom, for innsatsen for å unngå brannane. Trump skreiv på Twitter at guvernøren må trasse miljøforkjemparane og rydde skogbotnen.

– Kvart år når brannane rasar og California brenn, så kjem han til den føderale regjeringa for pengar og hjelp. Men ikkje lenger. Ta deg saman, guvernør, skreiv Trump på Twitter.

Newsom uttrykker frustrasjon over at presidenten ikkje gjer meir for å kjempe mot klimaforandringane. Han seier at medan California kjempar mot dei mest destruktive brannane i historia til delstaten, driv Trump eit storstilt angrep på årsakene til at brannane oppstår. Nyleg oppheva Trump-administrasjonen eit vedtak Californias styresmakter hadde gjort for å setje eigne standardar for bilforureining.

Presidenten har ved fleire høve ope stilte spørsmål ved den vitskaplege semja om at menneskeleg aktivitet forårsakar endringar i klimaet, og særleg tørken som har bidratt til brannane i California.

– I går kveld godkjente regjeringa sju nye nødtilskot på rekordtid. Men det som er så oppsiktsvekkande, er at han gjer alt riktig for å reagere på desse katastrofane og alt gale for å løyse det som fører til dei, sa guvernøren om Trumps handlemåte i eit intervju med The Times førre veke.

(©NPK)