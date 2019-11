Tyrkisk forfattar sett fri etter at livstidsdom vart sett til side

utenriks

Altan (69), som er ein kjend politisk kommentator i Tyrkia, vart til liks med ei rekke andre pressefolk og intellektuelle arrestert etter at president Recep Tayyip Erdogan byrja å slå ned på meiningsmotstandarar i kjølvatnet av kuppforsøket.

I 2018 vart han dømd til livsvarig fengsel, men i sommar vart dommen oppheva av ein ankedomstol.

Måndag vart han sett fri under overoppsyn etter ein ny omgang i retten som enda med ti og eit halvt års fengsel. Frigjevingar vart grunngitt med at han allereie har halde til over tre år i fengsel, fortel nyheitsbyrået Anadolu.

Domstolen vedtok òg å setje fri ein annan journalist, Nazli Ilicak (74), etter å ha dømt henne til åtte år og ni månader i fengsel. Også ho er sett fri på vilkår av at ho skal overvakast, og også ho fekk ein livstidsdom oppheva i sommar.

Ankedomstolen meinte at det var feil å stille dei for retten i samband med kuppforsøket. I staden skulle dei tiltalast for å ha hjelpt ei terrorgruppe, noko som har ei lågare strafferamme. Men då dei vart dømde på nytt måndag, var tiltalen endra slik at strafferamma var endå lågare.

Altan arbeidde i den opposisjonsvennlege avisa Taraf, som no er stengd og lagt ned av styresmaktene. Ilicak er ein tidlegare parlamentarikar som skreiv for mellom anna avisa Hurriyet.

Begge har avvist all innblanding i kuppforsøket, og har kalla dommane mot dei for «groteske».

Medan han sat fengsla, skreiv Altan ei bok kalla «Jeg vil aldri se verden igjen».

