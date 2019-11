Amerikanske kvinner og barn drepne i Mexico

utenriks

Familiane køyrde i tre bilar på ein grusveg i eit avsidesliggande fjellområde nord i Mexico då dei brått vart skotne på måndag morgon. Ni personar vart drepne, blant dei eit tvillingpar på 8 månader. Dei andre drepne barna var 2, 10, 11 og 12 år gamle.

USAs ambassadør til Mexico, Christopher Landau, opplyser at fem personar vart såra og at alle er transporterte til USA. Eitt barn skal vere sakna.

Bilane vart ifølgje mexicanske styresmakter angripne av medlemmer av eit narkotikakartell ved La Mora i delstaten Sonora. Ifølgje tryggingsminister Alfonso Durazo kan angriparane ha trudd at familiane høyrde til eit rivaliserande narkotikakartell fordi dei kom køyrande i fleire store firehjulstrekkarar.

Familiane skal ha køyrt den same vegen fleire gonger tidlegare utan å ha følt seg trua.

Utbrend bil

Ein av bilane vart funnen heilt utbrend med leivningane etter ei kvinne og fire barn, ifølgje ein slektning av familien. Bensintanken til bilen ser ut til å ha vorte treft av skot der han eksploderte, opplyser mexicanske styresmakter.

President Donald Trump har reagert kraftig på drapa og kalla angriparane for «monster».

– Ein nydeleg familie og venner frå Utah vart fanga mellom to vonde narkokartell som skaut mot kvarandre, noko som førte til at mange flotte amerikanske menneske vart drepne, mellom dei små barn, skriv Trump på Twitter.

Han lovar samtidig at USA er klar til å gå til krig mot narkokartella og «fjerne dei frå jordoverflata».

FBI-samarbeid?

Mexicos president Andres Manuel Lopez Obrador avviser likevel tilbodet. Han seier at forgjengarane hans gjekk til krig, men utan at det verka. Presidenten opnar for at Mexico kan samarbeide med FBI, men peikar på at det berre kan skje innanfor rammene av mexicansk lov og suvereniteten i landet.

La Mora-busetjinga ligg rundt 11 mil frå Douglas i den amerikanske delstaten Arizona. Det er ein avleggar av den mormonske Jesu Kristi kyrkje av siste dagars heilage.

Mange store amerikanske mormonfamiliar har budd i Mexico i fleire tiår, og fleire har dobbelt statsborgarskap sidan dei er fødde i Mexico.

Området er berykta for valdskriminalitet utført av narkokartell og andre kriminelle.

Kjempar mot vald

Julian Le Baron mista kusina si og dei fire barna hennar i angrepet. Han seier at tre personar er arrestert.

Dei siste åra har to andre medlemmer av LeBaron-familien vorte drepne, noko som har ført til at Julian LeBaron har engasjert seg i kampen mot valdskriminalitet.

– Vi er veldig opprørte og har det svært vondt etter det som skjedde i går. Det er massevis av drapsmenn i fjella, seier han til TV-kanalen Televisa.

I fjor vart nesten 36.000 menneske drepne i Mexico.

