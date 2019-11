Boris Johnson blir skulda for å trenere rapport om i kva grad Russland påverka brexit-avstemming

utenriks

Den britiske statsministeren, også kjend som Storbritannias brexit-general, får hard kritikk frå både partifellar og opposisjonspolitikarar.

Fleire mistenker han for å vilje dryge publiseringa av rapporten til etter valet 12. desember fordi han er redd for kva innhaldet vil gjere med valresultatet.

Rapporten vart ferdigstilt i mars og tryggleiksklarert av Parlamentets etterretnings- og tryggingskomité i byrjinga av oktober. Men publiseringa av rapporten lèt vente på seg.

Komitéleiar Dominic Grieve bad tysdag Johnson svare på kvifor rapporten ikkje blir offentleggjord.

– Av kva for ein grunn blir han framleis vurdert av statsministeren? spurde Grieve, som no er uavhengig parlamentarikar etter å ha forlate Det konservative partiet.

Utanriksdepartementets statssekretær Christopher Pincher, som fekk i oppgåve å svare på spørsmålet, slo tilbake mot kritikarane og skulda dei for å nøre oppunder bråk og lage fantasiar om innhaldet i rapporten.

Han sa òg at det ikkje finst bevis for at vellykka russisk innblanding i britiske val, og at det ikkje er snakk om unormal lang tid før rapporten blir publisert.

