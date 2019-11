Den kinesiske presidenten gav støtte til Hongkongs leiar

utenriks

Xi møtte Lam i Shanghai dagen etter at det kinesiske kommunistpartiet gjekk med på å endre måten dei vel eller fjernar den øvste funksjonæren i den delvis sjølvstyrte byen på.

Den kinesiske presidenten hadde likevel lite å utsetje på Lams innsats for Hongkong. Under møtet skal han ha sagt at å få slutt på vald og kaos og rette opp igjen orden er dei viktigaste oppgåvene framover. Xi skal ha bedt om ein «effektiv innsats» for å forbetre folks liv, melder det kinesiske statlege nyheitsbyrået Xinhua.

– Lam har leidd byregjeringa for å fullføre pliktene sine, ho jobbar for å stabilisere situasjonen og forbetre den sosiale atmosfæren, og har gjort mykje hardt arbeid, sa den kinesiske presidenten, ifølgje Xinhua.

Demonstrantar har i fleire veker kravd at Lam går av som leiar etter det omstridde lovforslaget om utlevering av borgarar i Hongkong til Kina i saker om straffeforfølging. Lam har trekt lovforslaget, men demonstrantane har framleis kravd at ho går av.

(©NPK)