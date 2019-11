Egypts president øser ros over Trump

utenriks

Hyllesta er lagt ut på sosiale medium og blir rekna som endå eit teikn på det gode forholdet som har utvikla seg mellom Trump og Egypts autoritære president.

I meldinga takkar Sisi Trump for den «sjenerøse omtanken» hans for å bidra til å få fart på dei fastlåste forhandlingane om Etiopias bygging av ei enorm demning i Nilen.

Sisi kom til makta i eit militærkupp mot Egypts første folkevalde president, den no avdøde islamisten Mohamed Mursi, i 2013. Sidan har han ført ei hard linje mot meiningsmotstandarar. Tusenvis er arrestert, og mange av dei er dømde til lange fengselsstraffer og også døden.

Trump har likevel late vere å kritisere Sisi for undertrykkinga, og har i staden gitt uttrykk for at han er imponert over kampen til den egyptiske presidenten mot terror.

