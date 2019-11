Erdogan skuldar kurdisk milits for avtalebrot

utenriks

– Vi veit at det framleis er terroristar til stades i den sikre sona. Desse områda er ikkje reinsa for terroristar enno, sa den tyrkiske presidenten i nasjonalforsamlinga tysdag.

Tyrkia starta ein militæroffensiv mot den kurdiske YPG-militsen i Syria 9. oktober og vil opprette ei såkalla tryggingssone på syrisk side av grensa.

Russland fekk førre månad i stand ei våpenkvile, der Tyrkia gjekk med på å innstille angrepa og la militsen trekke seg ut av området.

Russland hevdar at YPG har halde sin del av avtalen, og russiske og tyrkiske regjeringssoldatar patruljerer no i fellesskap eit 10 kilometer breitt belte langs grensa.

Held fram angrepa

Erdogan hevdar på si side at YPG og amerikanske styrkar har patruljert saman innanfor området der Tyrkia vil ha kontroll, som strekker seg 30 kilometer inn på syrisk side.

Ifølgje Erdogan har kurdiske milits òg gjennomført angrep mot tyrkiske styrkar frå utsida av den såkalla sona.

– Ankara kjem ikkje til å sjå på desse angrepa stilleteiande, sa han.

Invitert av Trump

13. november er Erdogan invitert til Det kvite hus av president Donald Trump, men det er framleis uklart om han kjem til å takke ja til invitasjonen.

– Vi vil ringe Trump før vi fattar ei endeleg avgjerd, sa Erdogan tysdag.

Den tyrkiske presidenten er rasande over eit vedtak i Representanthuset i den amerikanske Kongressen førre veke som slår fast at armenarane vart utsett for folkemord av Det osmanske riket under første verdskrigen.

Kongressen vil òg ha sanksjonar mot Tyrkia som følgje av intervensjonen i landet i Syria, noko som har bidratt til å forsure det frå før spente forholdet mellom dei to NATO-allierte landa.

(©NPK)