Høgreekstrem amerikanar ville sprenge synagoge, ifølgje påtalemakta

Ifølgje påtalemakta har den sikta, Richard Holzer, sagt han er tidlegare medlem av Ku Klux Klan og reknar den kvite rasen for å vere overlegen. Han vart arrestert fredag kveld av agentar frå det føderale politiet FBI som hadde gitt mannen falske eksplosiv. Den mistenkte hadde fortalt agentane, som jobba under dekke, at han ville sprenge ein synagoge i byen Pueblo.

– Holzer har fleire gonger gitt uttrykk for hat mot det jødiske folket og at han støttar ein heilag rasekrig, heiter det i ei kunngjering frå den føderale påtalemakta i delstaten Colorado.

27-åringen har skrive fleire antisemittiske innlegg på Facebook, mellom anna eitt der han skriv at han skulle ønske at holocaust, altså jødeutryddingane som føregjekk under andre verdskrigen, faktisk skjedde.

– Dei må døy, skreiv han.

Holzer kan bli dømt til opptil 20 års fengsel dersom han blir funnen skuldig.

I fjor vart 11 menneske drepne då ein 46 år gammal høgreekstremist angreip ein synagoge i Pittsburgh. I august i år vart ein mann frå Las Vegas tiltalt for å ha materiale som kan brukast til å lage ei bombe. Mannen skal ha diskutert planar om eit synagogeangrep.

