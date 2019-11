Iran trappar opp aktivitet i underjordisk atomanlegg

utenriks

Iran kjem onsdag til å byrje med å sprøyte urangass inn i 1.044 sentrifugar i Fordo-anlegget, sa president Hassan Rouhani i ein tale på statleg TV tysdag.

Ifølgje den internasjonale avtalen om Irans atomprogram skal desse sentrifugane berre bli brukte utan injisering av gass. Slik injisering blir gjort ved anriking av uran, utan at Rouhani sa direkte at anriking no skal føregå ved anlegget som ligg i nærleiken av den heilage sjiamuslimske byen Qom.

USAs avtalebrot

Sjefen for Irans atomprogram varsla dagen før at nye, avanserte sentrifugar blir tatt i bruk for å anrike uran i atomanlegget Natanz. Også dette er i strid med atomavtalen.

USA trekte seg frå avtalen i fjor og gjeninnførte sanksjonar mot Iran. Likevel valde iranske styresmakter til å byrje med å halde avtalen.

I år har likevel Iran gradvis byrja å bryte delar av atomavtalen, som Kina, Russland, Frankrike, Tyskland, Storbritannia og EU òg er part i.

Eit viktig formål med avtalen var å fjerne mistanken om at Iran i løyndom vil utvikle atomvåpen, noko iranske styresmakter fleire gonger har forsikra at dei ikkje kjem til å gjere.

Pressar EU

Med avtalebrota håper truleg iranarane å presse europeiske land og Russland til å hjelpe dei med å omgå USAs nye sanksjonar. Av alle landa som underteikna atomavtalen, er det berre USA som ikkje ønsker å vidareføre han.

– Vi bør kunne selje olja vår, sa president Rouhani tysdag. Han gjorde det klart at Irans avtalebrot kan reverserast viss EU hjelper Iran med å omgå USAs sanksjonar mot iransk oljeeksport.

Så langt har likevel ikkje europeiske land klart å finne ein metode som gjer det mogleg for å internasjonale selskap å handle med Iran utan å bli ramma av sanksjonane som er innførte av USAs president Donald Trump.

