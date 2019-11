Israelsk høgsterett held fast på utvising av HRW-leiar

utenriks

Tre høgreorienterte organisasjonar i Israel gjekk tidlegare i år vegen til retten med krav om at Omar Shakir skulle deporterast. Dei tre organisasjonane fekk medhaldet i retten, men saka vart anka inn for høgsterett.

Bakgrunnen var Shakirs kritikk av dei ulovlege israelske busetjingane på Vestbreidda, og dessutan ein påstand om at han har støtta den internasjonale BDS-kampanjen.

BDS-kampanjen vart starta av palestinske aktivistar etter inspirasjon frå den ikkje-valdelege anti-apartheid-rørsla i Sør-Afrika og oppmodar til boikott av israelske varer, bedrifter og institusjonar, deinvestering i israelsk næringsliv og internasjonale sanksjonar for å tvinge Israel ut av dei okkuperte områda.

Opp til regjeringa

Israelsk høgsterett fastslår i ei rettsavgjerd at Shakir kan utvisast, men den endelege avgjerda om dette må i så fall takast av regjeringa i landet.

Den israelske nasjonalforsamlinga vedtok i 2017 ei lov som opnar for å utvise utanlandske statsborgarar som støttar ein boikott av Israel eller israelske varer.

Fleire er sidan nekta tilgang til Israel, men ingen som har hatt opphald i landet er hittil kasta ut.

Iran og Nord-Korea

– Dersom dei går vidare med dette, vil eg få 20 dagar på meg til å dra. Israel vil då slutte rekke med land som Iran, Nord-Korea og Egypt, som nektar HRW tilgang, tvitra Shakir då avgjerda i høgsterett vart kjent.

Menneskerettsorganisasjonen, som har hovudsetet i New York, nektar for at dei eller Shakir støttar BDS-kampanjen og har reagert sterkt på vedtaket om utvising.

– Den israelske regjeringa liker kanskje ikkje at folk peikar på dei brota på menneskerettane som busetjingane fører til, men dette er lovlege ytringar som regjeringa ikkje har nokon rett til å straffe, slo HRWs leiar Kenneth Roth fast tidlegare i år.

