Åtte barn overlevde angrepet i Mexico

Eit berykta narkokartell blir mistenkt for å stå bak skytinga, som måndag morgon ramma tre bilar med tre kvinner og 14 barn. Alle tilhøyrde eit amerikansk mormonsamfunn som i fleire tiår har halde til på mexicansk side av grensa.

Dei tre mødrene vart drepne, og dessutan seks av barna, der dei to yngste var eit tvillingpar på åtte månader.

Det yngste barnet som overlevde var berre sju månader gammalt. Ho vart funnen i eit babysete på golvet i bilen like ved staden der mora hennar vart drepen, elleve timar etter angrepet.

Gjekk i seks timar

Seks av barna, der fem med skotskadar, gøymde seg ifølgje BBC under buskar og tre, medan 13 år gamle Devin Langford gjekk for å skaffe hjelp. Det tok seks timar før han kom fram til mormonsamfunnet La Mora, fortel familien hans.

Ein av Devins søstrer, ni år gamle McKenzie, forlét på eit tidspunkt dei andre barna sidan Devin ikkje kom tilbake. Det tok bortimot ni timar før dei attverande barna vart redda, medan jenta vart funnen vandrande i mørket fleire timar seinare.

Blant barna som gøymde seg i buskane, var fleire alvorleg såra. Ei åtte år gammal jente var skoten i kjeven og blødde kraftig, ei anna jente var skoten i foten og i ryggen.

Det har òg vorte meldt at mora til 13-åringen gjekk ut av bilen etter å ha sett babyen sin på golvet, for å vise at ho ikkje var nokon trussel. Men i staden for at skytinga stansa, vart ho treft av ei rekke kular. Ho vart funnen nokre få meter frå bilen.

13-åringen mista både mora og to brør i angrepet.

Bil tok fyr

Ein av bilane, med ei kvinne og hennar fire barn, vart funne heilt utbrend. Truleg har skota treft bensintanken, som så eksploderte.

Ifølgje mexicansk politi dreidde det seg om to angrep med to timars mellomrom og på to ulike stader langs grusvegen der dei tre bilane kom køyrande.

Mexicanske styresmakter meiner at angriparane trudde dei skaut mot eit rivaliserande narkokartell. Tysdag vart det opplyst at éin person er arrestert for mogleg innblanding i angrepet. Men LeBaron-familien, som alle offera tilhøyrde, har samtidig opplyst at dei tidlegare har fått truslar på grunn av engasjementet sitt mot valdskriminalitet. To medlemmer av familien vart for nokre år sidan drepe.

Stabil tilstand

Dei fem barna som overlevde skotskadane, får no behandling i USA. Tilstanden blir oppgitt å vere stabil for alle fem.

Dei tre barna som overlevde angrepet utan skadar, blir tatt hand om av slektningar i La Mora.

Narkokartellet som blir mistenkt for å stå bak, er kjent som La Linea. Dagen før hadde dei entra i eit område som er kontrollert av eit rivaliserande narkokartell og etablert ein kontrollpost ved eit berg i nærleiken av La Mora.

Mexico har i mange år vore ramma av ei brutal valdsbølgje knytt til rivalisering mellom narkokartell. Ved fleire tilfelle har valden òg ramma barn.

I august i delstaten Chihuahua vart ein mann drepen med 123 kuler. Det same angrepet tok livet av tre jenter på 4, 13 og 14 år.

I juni vart ein liten gut drepen saman med faren sin i Sonora, og i juli vart ein 10 år gammal gut drepen under eit ran i delstaten Puebla.

