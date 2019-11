Austtyskarar føler seg som andreklasses borgarar

utenriks

9. november blir feira som dagen då grenseovergangane vart opna i Berlin og austtyskarar strøymde gjennom muren som splitta byen.

Kommunistane mista grepet om makta òg i ei rekke andre austeuropeiske land i 1989. Året etter vart Tyskland gjenforeina, og det kommunistiske Aust-Tyskland (DDR) slutta å eksistere.

Mange område aust i Europa har gjennomgått ei kraftig økonomisk utvikling etter at jernteppet fall og demokrati og kapitalisme vart innført. Men i Tyskland er det framleis betydelege forskjellar mellom aust og vest.

– Tysk eining er ikkje ein fullenda tilstand, men ein kontinuerleg prosess, sa statsminister Angela Merkel nyleg.

Lågare lønn

I dei austlege delane av Tyskland har arbeidsløysa falle dei siste åra, etter ein topp på nesten 19 prosent i 2005.

Arbeidsløysa ligg i dag på 6,4 prosent, berre halvanna prosentpoeng over nivået i landet som heilskap.

Samtidig er bruttonasjonalprodukt (BNP) per innbyggar i aust 25 prosent lågare enn i vest. Også lønnsnivået er lågare. Og berre eit fåtal av Tysklands største selskap har hovudkontor i aust.

I ei meiningsmåling svarer nesten 60 prosent av innbyggarane i aust at dei føler seg som andreklasses borgarar. Over halvparten meiner Tysklands gjenforeining ikkje var nokon suksess.

Dette blir trekt fram som ei forklaring på framandfiendtlege haldningar og stor støtte til det høgrepopulistiske partiet AfD i denne delen av landet.

Sjokkramma

Medan Angela Merkel både har vorte hylla og kritisert for å ha opna Tyskland for flyktningar i 2015, har den austtyske byen Dresden vorte kjent for den antiislamske rørsla Pegida.

Samtidig som ein del austtyskarar vender seg mot ytre høgre, stemmer andre på sosialistpartiet Die Linke. Partiet, som har størst oppslutning i aust, har røter tilbake til kommunistpartiet som i si tid styrte Aust-Tyskland.

I den tidlegare kommuniststaten kom den tyske gjenforeininga i 1990 som eit sjokk, ifølgje historikar Ilko-Sascha Kowalczuk.

Sjokket forstyrra heile den sosiale strukturen i samfunnet, sa han nyleg til nyheitsbyrået Reuters. Mange bedrifter bukka under i møte med kapitalismen og ein ny og høgare valutakurs.

I det nye systemet fanst ikkje lenger den kommunistiske velferdsstaten med sine særeigne og omfattande ordningar frå vogge til grav. Fleire millionar menneske valde å flytte frå den austlege delen av Tyskland i tiåra som følgde.

Sjølv om befolkninga aldri har tatt seg opp igjen, er det ein viss tendens i dag til at nokre unge tyskarar flyttar motsett veg – mellom anna for å nyte godt av lågare bustadprisar i aust.

