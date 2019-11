EU ber Storbritannia nominere ein kommissær

utenriks

– Den påtroppande presidenten har sendt brev til statsminister Johnson og bedt han komme med forslag til ein britisk kandidat – eller kandidatar. Ho har oppmoda han til å svare så raskt som mogleg, slik at kommisjonen kan ferdigstillast og EU-parlamentet kan stemme over han i slutten av månaden, seier ein talsperson for von der Leyen på eit pressemøte i Brussel.

Kommisjonen skal bestå av ein kommissær frå kvart medlemsland. Storbritannia har ikkje nominert nokon til å sitje i den nye kommisjonen fordi landet etter planen skulle forlate EU før kommisjonen tiltrer.

Dei siste vekene har både brexit og von der Leyens kommisjon vorte forseinka, men sistnemnde skal forhåpentlegvis vere på plass 1. desember. Då er Storbritannia framleis medlem og pliktar å stille med ein kandidat.

EU-parlamentet må godkjenne kommisjonen før han kan tiltre. Det vil truleg skje i slutten av november, rundt ein månad på overtid.

Johnsons plan var at Julian King i Jean-Claude Junckers avtroppande kommisjon skulle bli den siste britiske EU-kommissæren.

(©NPK)