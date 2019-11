Prokinesisk politikar såra i knivangrep i Hongkong

utenriks

Ein video delt på internett viser korleis ein mann med ein blomsterbukett kjem opp til Junius Ho (57) onsdag morgon, medan politikaren og partimedlemmer driv valkamp i valkretsen hans, Tuen Mun, i utkanten av Hongkong, nær grensa til fastlands-Kina.

Mannen som gir Ho blomstrane skal ha bedt om å få ta eit bilde, men trekker så fram ein kniv, før han stikk etter han og treffer han i brystet.

Ho og dei politiske rådgivarane hans skal ha fått kontroll på mannen, som ropte «Junius Ho, ditt avskum!» idet han gjekk til angrep.

Ifølgje politiet vart i alt tre personar skadde i tumultane, inkludert angriparen sjølv.

Mannen er i varetekt og Ho skal ha fått ein stikkskade på venstre side av brystet. Ho var ved medvit då han vart henta i ambulanse.

Til liks med leier Carrie Lam og politisjef Stephen Lo, blir Ho sterkt mislikt av den prodemokratiske rørsla i Hongkong fordi dei har Kina i ryggen og står for ei prokinesisk linje.

Særleg etter 21. juli, då han vart filma medan han handhelste på ei gruppe menn som seinare banka opp demonstrantar i Yuen Long, har han fått mykje motbør på nettet. 40 personar vart innlagde på sjukehus etter den valden.

Han har òg ytra støtte til Hongkongs politistyrkar i ei rekke talar og vorte kritiserte for å vere talerøyr for Kina. Han får òg kommentarar for nedsettande språkbruk, som då han i oktober skulda ein kvinneleg politikar for å «ete framand pølse» fordi ho er gift med ein britisk mann, ein journalist.

