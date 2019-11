Trump vil ha krig mot narkokartella i Mexico etter massakre

utenriks

Væpna angriparar skaut mot LeBaron-familien, ein storfamilie med mormonar som migrerte frå USA til Mexico på slutten av 1800-talet. Familien køyrde i tre bilar nord i Mexico ved grensa til USA då dei plutseleg vart skotne på måndag morgon. Ni personar vart drepne, og seks barn vart skadde i skytinga. Bilane vart ifølgje mexicanske styresmakter angripne av medlemmer av eit narkotikakartell ved La Mora i delstaten Sonora. Angriparane skal ha trudd at familiane tilhøyrde eit rivaliserande narkotikakartell fordi dei kom køyrande i fleire store firehjulstrekkarar.

– Viss Mexico treng eller ber om hjelp til å utrydde desse monstera, er USA klare, villige og i stand til å involvere seg og gjere jobben rask og effektivt, skriv Trump på Twitter.

– Du treng ein hær!

Han hyllar sin mexicanske motpart, president Andres Manuel Lopez Obrador, for å prioritere kampen mot narkohandel, men seier at kartella har vorte for store og mektige, «så nokre gonger treng du ein hær for å nedkjempe ein hær!".

– Tida er no inne for Mexico, med hjelp frå USA, til å føre KRIG mot narkokartella og feie dei av jordoverflata, fortsette Trump.

– Elles takk

Lopez Obrador seier han vil ta imot «alt nødvendig samarbeid» for å finne rettferd for offera.

Den populistiske venstrepolitikaren har likevel erklært slutt på narkotikakrigen i Mexico og er ikkje ute etter å starte ein ny ein.

– Vi er ikkje samde med Trump på det punktet, kommenterer han til pressa.

– Krig er synonymt med irrasjonalitet, seier han.

