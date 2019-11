USA ber Irak ta kravet til demonstrantane om reformer på alvor

utenriks

– Vi tar kraftig avstand frå drapa og bortføringane av uvæpna demonstrantar, truslar mot ytringsfridommen og valdsspiralen som går føre seg, heiter det i ei fråsegn frå USAs ambassade i den irakiske hovudstaden.

Massedemonstrasjonane i Bagdad og det sørlege Irak braut først ut 1. oktober. Demonstrantane vart møtt med brutal makt, og på seks dagar vart minst 157 menneske drepne, dei fleste av dei i hovudstaden, ifølgje ei offisiell etterforsking. Mange av dei vart drepne av «uidentifiserte snikskyttarar» som stod på hustak, ifølgje granskinga.

To veker seinare demonstrerte titusenvis av irakarar igjen i fleire irakiske byar, og den siste veka har dødstala auka kraftig

Iran-støtte

Totalt har irakiske tryggingsstyrkar og allierte militsar drepe minst 269 demonstrantar sidan protestbølgja braut ut, ifølgje nyheitsbyrået AP.

Demonstrantane krev drastiske politiske endringar. Dei er fortvilte over omfattande korrupsjon, mangel på jobbmoglegheiter og dårlege offentlege tenester. Irak har ein enorm oljerikdom, men blir likevel jamleg ramma av straumbrot.

Raseriet er i første rekke retta mot politiske parti og militsar dominert av ein sjiamuslimsk elite, mange av dei med samband til Iran. Ei rekke stader i Sør-Irak, som er stort sett sjiamuslimsk, har demonstrantar i fleire tilfelle sette fyr på iranske flagg så vel som irakiske parti- og militshovudkvarter.

Dialog

Onsdag sperra demonstrantar vegar som leier inn til dei viktige oljefelta i Sør-Irak, ifølgje kjelder i oljeindustrien. To demonstrantar vart om natta drepne i byen Karbala, som er heilag for sjiamuslimar, opplyser helsepersonell.

Dagen før skal minst fire demonstrantar ha vorte drepne då tryggingsstyrkar opna eld mot demonstrantar i ein viktig hamneby i den oljerike Basra-provinsen. I Bagdad støytte demonstrantar saman med tryggingsstyrkar på ei bru over Tigris. Protestane har frå før stengt tre andre bruer inn til den tungt vakta grøne sona, som husar regjeringskontor og utanlandske ambassadar, inkludert USAs.

Ambassaden ber regjeringa i Bagdad om å snarleg innleie ein seriøs dialog med irakiske borgarar som krev reformer.

– Irakarar må stå fritt til å ta sine eigne val om framtida til nasjonen sin, heiter det i fråsegna frå amerikanarane.

Største utfordring sidan IS

Irak har halde val med jamne mellomrom sidan Saddam Hussein vart avsett i USAs invasjon.

Vala har vore dominerte av sjiaislamistiske parti som ikkje har fordelt oljerikdommen eller innfridd løfta om å betre kvardagen for den irakiske befolkninga. Protestane utgjer den største utfordringa for Bagdad sidan regjeringa kunne erklære siger over IS for nesten to år sidan.

Irakiske leiarar har under oppstanden lova både reformer og nyval. Men dei har lagt opp til ein prosess som kan trekke ut fleire månader i tid, og demonstrasjonane har berre auka i omfang dei siste dagane.

Millionar av unge

Statsminister Adel Abdel-Mahdi gjentok tysdag kveld at han vil vente med å gå av til nasjonalforsamlinga har vorte samd om eit alternativ.

– Det er legitime krav om at regjeringa går av. Men viss ho går av utan eit raskt, smidig alternativ, kva skjer då? sa han.

Mange irakarar lever i fattigdom etter år med amerikansk okkupasjon, krig og konflikt, og arbeidsløysa er på rundt 25 prosent.

Om lag 60 prosent av dei 40 millionar innbyggarane i landet er under 25 år.

