USA skuldar Iran for å drive atomutpressing

– Iran har ingen truverdig grunn for å utvide programmet sitt for anriking av uran, verken på Fordow-anlegget eller andre stader. Dette er ikkje noko anna enn eit tydeleg forsøk på atomutpressing som berre vil forsterke den politiske og økonomiske isolasjonen av landet, sa ein talsmann for det amerikanske utanriksdepartementet tysdag.

Tysdag sa Irans president Hassan Rouhani i ein tale på statleg TV at Iran frå onsdag vil byrje å sprøyte urangass inn i 1.044 sentrifugar i det underjordiske Fordow-anlegget som ligg i nærleiken av den heilage sjiamuslimske byen Qom. Ifølgje den internasjonale avtalen om Irans atomprogram skal desse sentrifugane berre bli brukte utan injisering av gass.

Rouhani sa at Iran håper det varsla brotet på avtalen kan innebere at nokre av dei økonomiske sanksjonane mot landet blir heva. Etter at USA trekte seg frå atomavtalen, har landet hatt vanskar med å selje olja si.

USA vil derimot ikkje bøye av.

– Vi vil halde fram med å øve maksimalt trykk på regimet til det gir opp den destabiliserande åtferda si, svarer utanriksdepartementet.

