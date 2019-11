Australias regjering løyver 6,3 milliardar til tørkeramma bønder

utenriks

Australias statsminister Scott Morrison opplyste om kriseplanen torsdag. Med 1 milliard australske dollar, omtrent 6,3 milliardar norske kroner, vil regjeringa komme offer for den langvarige tørken i landet i møte. Støtta vil bli delt ut som billege lån og skal spesielt tilbydast bønder som slit på grunn av vassmangelen.

Store område i Australia har hatt mange månader utan tilstrekkeleg regn, nokre stader har det ikkje vore skikkeleg regnvêr på opptil fire år, og vassreservane er fleire stader heilt tømt. Store område er òg ramma av skogbrannar som herjar i det tørre landskapet.

Bønder må få køyrt inn vatn til høge prisar, blir tvinga til å selje unna buskap eller rett og slett la jorde ligge brakk.

– Låna skal tilbydast bønder og kvegoppdrettarar som veit at dei har ei framtid i bransjen, og som er innstilt på å komme seg gjennom denne tørken, sa Morrison då planen vart lagt fram.

Statsministeren har måtta tole mykje kritikk frå mange tørkeramma for å komme for seint på bana. Samtidig har den sitjande regjeringa støtta kolindustrien og uttrykt skepsis til klimaendringane, noko som har ført til skuldingar om at dei no prøver å løyse eitt problem samtidig som dei gjer det heile verre.

Ifølgje Australias meteorologiske institutt har det dei siste 18 månadene komne rekordlite nedbør i store delar av dei mest folkerike delstatane, New South Wales, South Australia så vel som i The Northern Territory og i Western Australia. Nedbøren for september var i mange område 40 prosent under normalen.

