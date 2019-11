Brasil tillèt dyrking av sukkerrøyr i Amazonas

utenriks

Landbruksdepartementet i Brasil hevda onsdag at forbodet ikkje lenger var nødvendig sidan det er innført andre lover som vernar regnskogen og våtmarkene.

Miljøvernarane meiner likevel at dyrkinga av sukkerrøyr utgjer ein trussel mot begge områda. Forbodet vart innført i 2009, då «Lula» da Silva var president, for å hindre avskoging og produksjon av sukkerrøyr i område som var eigna for matproduksjon.

Brasil er den største produsenten i verda av sukkerrøyr. Av planten blir det laga etanol til bruk som biodrivstoff.

Medan Amazonas er den største regnskogen i verda, er Pantanal det største tropiske våtmarksområdet i verda. Pantanal ligg sørvest i Brasil og har til liks med Amazonas vore ramma av store brannar i år.

