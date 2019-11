Iran har tatt opp att anrikinga av uran ved Fordo-anlegget

utenriks

Ingeniørar ved anlegget byrja å injisere urangass inn i sentrifugar ved midnatt natt til torsdag, ifølgje ei fråsegn frå Irans atomenergi-organisasjon.

Bruken av sentrifugane markerer at Iran tar eit nytt skritt vekk frå den internasjonale avtalen om atomprogrammet i landet, som vart inngått i 2015.

Sjefen for Irans atomprogram varsla tidlegare denne veka at nye, avanserte sentrifugar blir tatt i bruk for å anrike uran i atomanlegget ved Natanz. Også dette er i strid med atomavtalen.

Styresmaktene i Iran venta omtrent eit år før dei byrja å bryte reglar i avtalen etter at president Donald Trump erklærte at USA trekte seg frå atomavtalen.

Dei iranske brota på avtalen har føregått i openheit, og inspektørar frå Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) har vore til stades når anrikinga av uran har vorte trappa opp.

Førre veke vart ein av inspektørane stansa då ho skulle delta under eit besøk ved atomanlegget ved Natanz. Årsaka var at ho utløyste ein alarm, noko som utløyste mistanke om at ho hadde med seg ein mistenkeleg gjenstand, ifølgje iranske styresmakter. Inspektøren forlét seinare landet utan å ha fullført oppdraget ho skulle utføre for IAEA.

EU gav torsdag uttrykk for stor bekymring som følgje av hendinga med inspektøren.

