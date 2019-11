Iran har tatt opp att anrikinga av uran ved Fordow-anlegget

utenriks

Lagra sentrifugar er sette i verksemd torsdag, og dei blir no mata med urangass, heiter det i den offisielle fråsegna.

Verksemda ved anlegget markerer at Iran tar eit nytt skritt vekk frå atomavtalen med stormaktene som vart inngått i 2015.

President Hassan Rouhani varsla i ein tale på statleg TV tysdag at verksemda ved Fordow skulle takast opp att.

Sjefen for Irans atomprogram varsla dagen før at nye, avanserte sentrifugar blir i bruk tatt for å anrike uran i atomanlegget Natanz. Også dette er i strid med atomavtalen.

(©NPK)