Iran har trappa opp aktivitet i underjordisk atomanlegg

Ingeniørar ved anlegget byrja å sprøyte urangass inn i sentrifugar ved midnatt natt til torsdag, ifølgje ei fråsegn frå Irans atomenergi-organisasjon.

Formålet er å produsere opprikt uran. Sjølve opprikinga byrjar etter planen til helga.

Avtalebrot

Bruken av sentrifugane utgjer eit nytt brot på den internasjonale avtalen om Irans atomprogram, som vart inngått i 2015.

Sjefen for Irans atomprogram varsla tidlegare denne veka at nye, avanserte sentrifugar blir tatt i bruk for å rike opp uran i atomanlegget ved Natanz. Også dette er i strid med atomavtalen.

Styresmaktene i Iran venta omtrent eit år før dei byrja å bryte avgjerder i avtalen etter at president Donald Trump erklærte at USA trekte seg frå atomavtalen.

Dei iranske brota på avtalen har føregått i ope, og inspektørar frå Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) har vore til stades når opprikinga av uran har vorte trappa opp.

Inspektør utestengd

Førre veke vart ein av inspektørane stoppa då ho skulle delta under eit besøk ved atomanlegget ved Natanz.

Årsaka var at ho utløyste ein alarm som kunne tyde på at ho hadde eit eksplosivt stoff, hevdar Kazem Gharib Abadi, Irans representant i IAEA.

Abadi hevda torsdag at inspektøren lurte seg inn på eit toalett før ho skulle ransakast, og at det deretter ikkje vart funne teikn til noko mistenkjeleg stoff. Inspektøren forlét seinare landet. Abadi minner om at Irans atomanlegg tidlegare har vorte utsett for sabotasje.

IAEA har så langt ikkje kommentert Abadis påstandar, men USAs IAEA-representant Jackie Wolcott kallar utestenginga av inspektøren ein grov provokasjon.

EU gir uttrykk for stor bekymring etter hendinga og understrekar at unionen har full tillit til profesjonaliteten til inspektørane og at dei er upartiske.

