Merkel og Stoltenberg avviser at NATO-alliansen er hjernedød

utenriks

Den tyske statsministeren meiner slike kommentarar er unødvendige.

– Den franske presidenten har brukt ganske drastiske ord for å uttrykke sitt syn. Det er ikkje slik eg opplever samarbeidet i Nato. Eg synest ikkje slike drastiske dommar er passande, sjølv om vi openbert strevar med nokre problem, sa Merkel då ho torsdag heldt pressekonferanse med NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg i Berlin.

– Kan ikkje unnvere Nato

– Nato er i interessa vår. Dette er tryggingsalliansen vår. Eg har sagt fleire gonger at vi må ta skjebnen litt meir i eigne hender i Europa. Men det transatlantiske partnarskapen er fullstendig umissande for oss, heldt Merkel fram.

Stoltenberg sa seg samd.

– Eg er samd med kanslar Merkel. Nato er sterkt, og USA, Nord-Amerika og Europa, vi gjer meir saman enn vi har gjort på eit tiår.

Han åtvara òg mot alle forsøk på å skape avstand mellom Europa og Nord-Amerika.

– Det vil ikkje berre kunne svekke alliansen, det transatlantiske bandet, det kan òg splitte Europa. Så derfor må vi stå saman, sa Stoltenberg.

– Europa må tenkje på seg sjølv

Tidlegare torsdag publiserte det britiske nyheitsmagasinet The Economist eit intervju med Frankrikes president Emmanuel Macron der han bruker ordet «hjernedød» om forsvarsalliansen.

– Det vi no opplever, er at NATO-alliansen er hjernedød, seier Macron.

Han insisterer på at Europa må byrje å tenkje strategisk på seg sjølv som ei geopolitisk makt for å ikkje miste kontrollen over eigen skjebne.

Under det timelange intervjuet, som vart gjort i Paris 21. oktober, seier han òg at USA viser teikn til å snu ryggen til Europa.

– Viss vi ikkje vaknar opp, er det ein betydeleg risiko for at vi i det lange løpet vil forsvinne geopolitisk, seier Macron.

– Ingen samordning

Han viser til Tyrkias nylege offensiv i Nord-Syria, som han meiner viser ein fullstendig mangel på samordning mellom USA og andre NATO-land når det gjeld strategiske avgjerder.

– Du har ein ukoordinert aggressiv handling gjort av ein annan NATO-alliert, Tyrkia, i eit område der interessene våre står på spel, seier den franske presidenten.

I ein tale i Berlin tidlegare torsdag forsvarte Stoltenberg Trump-administrasjonen.

– USA sviktar ikkje Europa, tvert imot. Dei investerer i Europas tryggleik med fleire soldatar, infrastruktur og fleire øvingar, sa Stoltenberg, ifølgje nyheitsbyrået DPA.

USA har framleis 35.000 soldatar stasjonerte i Tyskland.

Macrons utsegner kjem i forkant av NATO-toppmøtet i Storbritannia i desember.

(©NPK)