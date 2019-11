Parti inngår valsamarbeid mot brexit

utenriks

Liberaldemokratane, Dei Grøne og walisiske Plaid Cymru har inngått ei pakt som dekkjer rundt 60 av dei 650 valkretsane i landet. I dei aktuelle kretsane skal berre eitt av partia stille med ein kandidat.

– Eg er lykkeleg over at vi kan kunngjere denne avtalen, som skal sikre så mange EU-vennlege parlamentsmedlemmer som mogleg. Vi byggjer ei betre framtid ved å stå saman slik at vi kan vere saman om å bli verande i EU, skriv leiar for Liberaldemokratane Jo Swinson på Twitter.

Vil ikkje dele opp stemmene

I det britiske valsystemet blir kvart sete vunne av den kandidaten som får flest stemmer i kretsen sin. Målet med samarbeidet er å hindre at stemmene til brexitmotstandarane blir smurde tynt ut over fleire kandidatar og dermed aukar sjansen for at ein kandidat frå eit anna – og meir brexitvennleg parti – vinn.

– Dette handlar om å innsjå kor skadeleg brexit vil vere – for folk og for miljøet – og sikre at det nye parlamentet får så mange tilhengarar av framleis medlemskap som mogleg, seier Jonathan Barley. Han er ein av leiarane i Dei Grøne, som seier valpakta lèt dei stille i ti valkretsar i England og Wales utan motstand frå dei to andre.

Plaid Cymru-leder Adam Price seier partiet hans vil setje nasjonale walisiske omsyn til side for å sikre flest mogleg EU-vennlege vinnarar i det kommande valet.

For og mot

Statsminister Boris Johnsons viktigaste valløfte er «å få brexit unnagjort». Han har likevel takka nei til eit samarbeid med brexitpartiet. Sistnemnde vil òg ut av EU, men har ikkje noko til overs for Johnsons utmeldingsavtale med unionen.

Det største opposisjonspartiet, Labour, vil ha ei ny folkeavstemming. Trass signal om at partiet vil bli verande i unionen, vil Labour førebels ikkje ta eit klart standpunkt for eller mot brexit.

(©NPK)