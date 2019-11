Russland åtvarar mot slektningar til IS-krigarar

utenriks

– Det er no rundt 2.000 kvinner og barn som vi har registrert som er slektningar av krigarar som er russiske statsborgarar, sa Bortnikov på ein tryggingskonferanse i Usbekistans hovudstad Tasjkent, ifølgje det russiske nyheitsbyrået TASS. FSB er ei av dei russiske tryggingstenestene.

FSB-sjefen fastslo at dette omfattar både familiemedlemmer som framleis er i Midtausten, og dei som har forlate regionen. Bortnikov åtvara om at nokre av desse framleis har ekstreme haldningar og kan utføre terrorhandlingar i Russland.

– Slike heimvende personar forfektar ofte ein ekstrem religiøs ideologi, sa han.

Ifølgje Bortnikov er det risiko for at ekstremistleiarar vil prøve å presse familiemedlemmene til å bli sjølvmordsbombarar, til rekruttering eller til å verke som agentar for terrornettverk.

I motsetning til fleire andre land har Russland organisert heimsending for barn og kvinner av IS-krigarar, hovudsakleg til Kaukasus-området.

