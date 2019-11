Facebook vil stanse misbruk før valet neste år

utenriks

I eit skriv til investorane i Facebook torsdag la administrerande direktør Mark Zuckerberg fram planane til selskapet for unngå utanlandsk innblanding og desinformasjon på plattforma i forkant av valet neste år.

Etter skandalen med innblandinga frå analyseselskapet Cambridge Analytica etter førre val har selskapet varsla at dei vil ta grep før neste val. Tidlegare i haust sa Zuckerberg at Facebook har eit ansvar for å stanse misbruk og valinnblanding.

– Tiltaka inkluderer å sikre betre brukarkontoane til folkevalde, opplyse om eigarskap til politiske sider og innføre tydelegare faktasjekking, skreiv selskapet til investorane.

Ein analyse aktivistnettverket Avaaz har gjort av 100 nyheitsartiklar som gjekk viralt på Facebook i dei ti første månadene i år, avdekte at politisk tona, falske nyheiter fekk over 158 millionar visningar.

I rapporten kallar nettverket det ein «tsunami av politisk desinformasjon» til Facebooks brukarar.

Facebook har vore under press for å forbetre korleis selskapet oppdagar innblanding og feilinformasjon, og dessutan å granske politiske annonsar. I midten av november, vil eit system som gjer det klart når informasjon kjem frå statskontrollerte medium, bli trappa opp.

(©NPK)