Fem døde og minst 300 skadde etter jordskjelv i Iran

Skjelvet er lokalisert til den nordlege Aserbajdsjan-provinsen i Iran, om lag 120 kilometer frå byen Tabriz, og vart registrert klokka 2.20 natt til fredag lokal tid.

Statlege medium i Iran siterer offentlege tenestemenn og melder at fem personar er omkomne og at minst 300 er registrert skadde etter skjelvet. Lokale styresmakter ventar at talet på skadde vil stige. Provinsguvernøren Mohmmad-Reza Pourmohammadi fortalde lokale medium at minst 30 hus er øydelagde.

Redningsaksjonar

Redningsoperasjonar er sett i gang i 41 landsbyar som er hardt ramma, men øydeleggingane blir rapporterte til å vere størst i to område.

Skjelvet er beskrive som «moderat». Det skal ha oppstått på 8 kilometers djupne og vart følgt av fem etterskjelv. Det seismologiske senteret som overvaker Europa og Middelhavet (EMSC), opplyser at rundt 20 millionar menneske har merka jordskjelvet.

Det iranske seismologiske senteret målte skjelvet til ein styrke på 5,9. Det amerikanske jordskjelvsenteret US Geological Survey (USGS) sende ut ei åtvaring om at skjelvet truleg har ført til mange døde og at omfanget kan vere stort.

Tidlegare jordskjelv

Iran ligg i eit område prega av stor geologisk aktivitet og opplever om lag eitt jordskjelv kvar dag. I 2003 vart landa ramma av eit skjelv med styrke 6,6 som raserte den historiske byen Bam og der mellom 27.000 og 31.000 menneske døydde.

I 1990 døydde 40.000 menneske og 300.000 vart skadde etter eit jordskjelv med ein styrke på 7,4 nord i Iran. Ein halv million menneske vart heimlause då nesten 2.000 landsbyar vart ramma.

Også i 2005 og 2012 vart landa ramma av kraftige skjelv, som til saman tok livet av 900 menneske.

