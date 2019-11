Gode passasjertal gir optimisme i SAS

utenriks

2,8 millionar passasjerar reiste med SAS i oktober. Det er noko færre enn i september, men 3,6 prosent fleire enn i same månad i fjor.

– Det forventa resultatet før skatt er betre enn tidlegare kommunisert, drive av sterke passasjertal, heiter det i ei pressemelding frå selskapet, som antydar eit overskot på 700–800 millionar svenske kroner.

– Det er godt levert av SAS, i eit år der drivstoffutgiftene har auka med opptil 2 milliardar svenske kroner på grunn av høgare oljepris, seier flyanalytikar Hans Jørgen Elnæs i WinAir til E24.

I rapporten for tredje kvartal vart det varsla at det kunne bli vanskeleg å oppnå eit positivt resultat ved slutten av rekneskapsåret. Fredag steig aksjekursen med over 6 prosent etter at tala vart gjort kjent.

Den totale passasjerkapasiteten til selskapet auka med 2,2 prosent i oktober. Delen punktlege flygingar, det vil seie innanfor 15 minutt etter oppsett tid, var på 84 prosent. Det er ei betring på 1,5 prosentpoeng.

(©NPK)