Kallmyr: Kampen mot terrorfinansiering må skjerpast på internett

– Skal vi greie å kjempe mot terror, så må vi slå ned på finansieringa av terror, seier Jøran Kallmyr.

Torsdag var han ein av innleiarane då ei rekke justisministrar, politileiarar og påtaleansvarlege frå ei rekke land var samla til ministermøte om terrorfinansiering i Melbourne i Australia. Også mange representantar for finansbransjen var til stades på den to dagar lange konferansen.

Til NTB seier Kallmyr at terrorfinansiering og organisert kriminalitet går saman på mange måtar, og at kampen mot det eine på mange måtar må bety auka innsats mot begge område. Samtidig skjer finansiering av terror på mange område og det er derfor viktig med samarbeid med andre instansar i samfunnet, slik som bankar og advokatar.

Teknologisk endring

– Vi vil fortelje om hendingar vi har hatt i Noreg og det arbeidet som vi gjer for å forhindre slik finansiering. Eg vil gå inn på korleis vi har ei eiga lov for kvitvasking, at ikkje berre politiet jobbar mot dette, seier Kallmyr før innleiinga.

Han viser til at det skjer ei teknologisk endring i korleis pengar blir flytta. For få år sidan følgde styresmaktene i Noreg og andre land med på tradisjonelle banknettverk som havalasystemet og liknande. No er internett, og særleg det mørke nettet, i ferd med å ta over som arena for pengetransaksjonar som ikkje nødvendigvis toler dagens lys, seier han.

– Terrorfinansiering over internett er ikkje så veldig stort enno, men vi trur at det blir den neste trenden som kjem. Så då gjeld det å vere førebudd på det, seier Kallmyr.

Då Facebook i sommar lanserte sin eigen kryptovaluta, libra, uttrykte Frankrikes finansminister Bruno Le Maire skepsis og sa at G7-landa måtte sjå på heile fenomenet med kryptovalutaer. Han varsla at aktørane bak slike valutaer mellom anna må sørge for garantiar for at kryptovalutaen ikkje blir misbrukt, til dømes til terrorfinansiering eller illegale aktivitetar.

Må samarbeide

– Der er det enklare å skjule sin eigen identitet, ein kan bruke kryptovaluta og det er fritt fram å kjøpe våpen. Det er enklare, også for dei som er såkalla einsame ulvar, å skaffe seg det dei treng utan å ha ein terrororganisasjon i ryggen, seier justisministeren om det mørke nettet.

Ei undersøking tankesmia Rand Corporation gjorde i 2017 viste at det allereie då føregjekk utstrekt illegal handel med våpen på det mørke nettet, og med kryptovaluta som betalingsform. I juli i år gav Interpol ut ein eigen manual for korleis politiet kan etterforske biologisk og kjemisk terrorisme på det mørke nettet

Kallmyr trekker fram at landa er heilt avhengige av å kunne samarbeide med kvarandre for å kjempe mot slike former for kriminalitet. Nettet er grenselaust og då må styresmakter handle saman, påpeikar han.

– Klar oppgåve for styremaktene

– Vi er ikkje der vi skal vere når det gjeld etterforsking og etterretning på internett og på det mørke nettet. Samtidig er det ikkje så mykje av det som er avdekt til no, som har rot der, seier justisministeren.

Kallmyr seier at politiet må bli meir til stades på nett og tilbakeviser dei som er kritiske og meiner internett ikkje skal overvakast.

– Ein kan gjerne snakke om fridom på nett, men om den fridommen blir brukt til å misbruke barn i Filippinane, små barn som blir valdtatt, eller om ein brukar fridommen til å kjøpe narkotika eller våpen som blir brukt til å drepe andre, då er det ei klar oppgåve for styremaktene å stoppe det, seier Kallmyr.

