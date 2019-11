Lavrov meiner USA har skulda for ei stadig meir ustabil verd

utenriks

Fråsegna frå Lavrov kom på ikkje-spreiingskonferansen som blir halden i Moskva fredag.

Lavrov skulda USA for å sjå nedrustingsavtalane som eit hinder for innsatsen landet gjer for å auke den militære styrken sin. Han sa at stabiliteten i verda blir mindre.

– USA har kontinuerleg bevega seg mot øydelegging av dei internasjonale nedrustingsavtalane. Dei har vorte eit problem for Washington. Ein uønskt restriksjon som set grenser for USAs moglegheiter til å utvide det militære potensialet sitt rundt om i verda, sa Lavrov.

Tidlegare i år trekte USA seg frå nedrustingsavtalen INF, som vart signert i 1987. Dagen etter gjorde Russland det same.

USA trekte seg frå INF fordi dei meiner at Russland har utvikla våpensystem som er i strid med avtalen.

Lavrov sa fredag at USA verkar motvillige til å forhandle fram ei erstatning for den såkalla New START-avtalen som går ut i 2021, og som er den siste attverande nedrustingsavtalen mellom dei to landa.

Forholdet mellom dei to stormaktene Russland og USA har ikkje vore kjøligare sidan den kalde krigen, noko som mellom anna kjem av konflikten i Ukraina.

(©NPK)