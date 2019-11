Russiske militærhelikopter blir sette inn langs grensa mellom Syria og Tyrkia

utenriks

Det melder det russiske nyheitsbyrået Interfax, ifølgje Reuters.

Tyrkiske og russiske styrkar patruljerer saman nordaust i Syria. Det skjer i tråd med ein avtale som er inngått mellom regjeringane i Moskva og Ankara etter at tyrkiske styrkar gjekk inn i nabolandet for å ta kontroll over det dei omtaler som ein «sikkerheitssone» langs grensa.

Området var tidlegare kontrollert av amerikanskstøtta, kurdisk milits, som erobra det frå ekstremistgruppa IS.

Tyrkiske styresmakter omtaler dei kurdiske styrkane som «terroristar». Dei innleidde ein offensiv mot dei då president Donald Trump gjekk med på å trekke ut USAs styrkar.

