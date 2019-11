Sint Trump etter forlik om erstatning til New York

utenriks

Delstaten New York saksøkte i fjor sommar den velgjerande stiftinga Trump Foundation med skuldingar om at Trump og familien hans dreiv den ulovleg. Påstanden var at dei misbrukte stiftinga til å fremme eigne interesser innan politikk og næringsliv.

Torsdag gav dommar Saliann Scarpulla i New York grønt lys til eit forlik mellom Trumps advokatar og delstaten. Det inneber at Trump Foundation blir stengt og drygt 15 millionar kroner som står igjen på kontoen til stiftinga, blir fordelt på åtte velgjerande organisasjonar. Forliket mellom påtalemakta og Trumps advokatar inneber òg at Trump personleg erkjenner å ha misbrukt midla til stiftinga.

– Trakassering

– Dette har vore fire år med politisk motivert trakassering. Alt dei fant var utruleg effektiv filantropi og nokre små tekniske brot som ikkje å ha styreprotokoll, uttalte Trump etter forliket.

Advokatane til stiftinga har tidlegare sagt at søksmålet er politisk motivert. Avtalen som no er på bordet, er ein heilomvending frå Trump, som sa han ikkje kom til å gå med på noko forlik.

Han langa ut mot sjefen for påtalemakta i New York, Letitia James, som er demokrat. Ho meinte presidenten måtte betale 25 millionar kroner i erstatning, men dommar Scarpulla kutta beløpet til 18 millionar. Også denne summen skal gå til velgjerande stiftingar.

Trump meinte James bevisst hadde misbrukt dette forliket av politiske grunnar.

Dårleg veke

– Kvar penny av dei 19 millionane som Trump-stiftinga samla inn, gjekk til hundrevis av velgjerande formål nesten utan omkostningar, la presidenten til.

Trump kjem frå New York, men i haust melde presidenten flytting til Florida. Det grunngav Trump mellom anna med at han er «blitt behandla veldig dårleg av dei politiske leiarane i både byen og delstaten»

Forliket var det tredje rettslege tilbakeslaget for Trump i New York denne veka. Måndag bestemte ein ankedomstol at han må gi frå seg sjølvmeldingar frå åtte år som han lova å offentleggjere under valkampen, men sidan har nekta å legge fram.

Same dag saksøkte spaltisten Elizabeth Jean Carroll, som skuldar Trump for valdtekt, presidenten for ærekrenkingar etter at han skulda henne for å dikte opp påstanden.

