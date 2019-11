Brexitpartiet stiller ikkje til val i Tory-bastionar

utenriks

Brexitpartiet vil ikkje utfordre nokon av dei 317 representantane som Toryane fekk inn i Parlamentet i førre val, kunngjorde Farage på eit valarrangement i byen Hartlepool i Nord-England måndag.

Kunngjeringa inneber ein markant dreiing av strategien til partiet. Førre veke sa den EU-skeptiske partileiaren at Brexitpartiet ville stille til val i 600 av 650 kretsar.

Ifølgje Farage er avgjerda tatt på grunnlag av meiningsmålingar som viser at ein kamp om desse seta kan innebere splitting mellom kandidatar som er for brexit, noko som kan føre til at kandidatar som er imot, vinn, skriv Sky News.

Farage har dei siste dagane vore under veldig press frå brexit-tilhengarar for å velje ein slik strategi.

Det britiske systemet med einmannskretsar gjer at den kandidaten som får flest stemmer i ein krets, vinn.

(©NPK)