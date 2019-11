Ein person såra i ny skyteepisode i Malmö

utenriks

Politiet fekk melding i 18-tida måndag og rykte ut med mannskap til eit område som heiter Eriksfält. Her fann dei ein bil med kulehol, men ingen personar.

Om lag ein halv time seinare fann politiet ein person med skotskadar, men det er førebels ikkje kjent korleis det står til med den såra.

Dei mistenkte vart sett flyktande frå staden i ein bil og var ved 19.30-tida framleis på frifot. Politiet opplyser at saka blir etterforska som drapsforsøk.

Laurdag vart ein 15 år gammal gut drepen medan ein annan tenåring ligg kritisk såra på sjukehus etter at ukjente gjerningspersonar skaut inn i ein pizzarestaurant i Malmö. Ingen er arresterte i denne saka.

Det er førebels ikkje kjent om skyteepisoden måndag har noko med drapet og drapsforsøket på laurdag å gjere.

Skyteepisodane skakar endå ein gong Malmö, som har vore herja av vald og kriminalitet i lang tid.

Dei to gutane som vart skotne, var kjenningar av politiet, opplyste politimeisteren i Malmö, Stefan Sintéus, på ein pressekonferanse tidlegare måndag. Han sa at politiet no vil gjere visse omprioriteringar og arbeide mot den opne hasjmarknaden i Malmö, og dessutan mot konkrete kriminelle individ.

– Denne marknaden er ein av grunnane til det vi ser av sprengingar og skytingepisodar i Malmö, seier politimeisteren.

Politiet i Malmö får no forsterkningar frå både regionalt og nasjonalt nivå.

