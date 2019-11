Kaotisk i Hongkong, mann tend på av demonstrantar

utenriks

Ein video som er delt i sosiale medium, viser at mannen som vart sett fyr på, først krangla med ei gruppe demonstrantar. Plutseleg tømmer ein maskert og svartkledd demonstrant ei væske over han og tenner på med ein lighter.

Ifølgje ikkje stadfesta meldingar skal ein krangel om nasjonalitet ha lege bak hendinga. Tilstanden til mannen blir sagt å vere kritisk.

Situasjonen i Hongkong var alt i morgontimane måndag kaotisk. Demonstrantar sette fyr på barrikadar, raserte butikkar og togstasjonar, sperra innfartsvegar og tunnelar og skapte store problem for kollektivtrafikken.

Ifølgje politiet vart det òg kasta brannbomber på lokaltog, men utan at nokon vart skadde. Åtte av dei elleve toglinjene i byen vart innstilte, og det same gjaldt mange bussavgangar.

Skotne av politiet

I morgontimane vart ein maskert demonstrant skoten i brystet av ein politimann i Sai Wan Ho-distriktet, noko som òg vart filma og delt i sosiale medium. Tilstanden er kritisk for den 21 år gamle mannen, ifølgje sjukehuskjelder.

Filmen frå staden viser ein politimann som trekkjer pistolen i eit forsøk på å arrestere ein maskert mann i eit vegkryss blokkert av demonstrantar. Ein annan maskert demonstrant går mot dei to og blir skoten.

I alt 266 personar vart arresterte under demonstrasjonane på måndag, opplyser politiet. Sidan masseprotestane byrja i juni er over 3.300 arresterte, rundt ein tredel av dei studentar, og nokon av dei er sikta for ordensforstyrring og andre forhold.

Overdriven maktbruk

Det er tredje gong ein demonstrant blir skoten av politiet i Hongkong dei siste fem månadene, og demonstrantar skuldar politiet for overdriven maktbruk.

– Eg forstår ikkje kvifor politiet må bruke slik brutalitet og skade uskuldige menneske. Det er galskap og heilt ute av kontroll, seier den 22 år gamle IT-arbeidaren Chan.

Leiaren for Amnesty International-avdelinga i Hongkong er òg sterkt kritisk til maktbruken til politiet.

– I dag opplevde vi eit nytt lågmål frå sida til Hongkong-politiet. Dei skarpe skota som vart fyrte av frå politiet, er eit tydeleg bevs på omsynslaus maktbruk, seier Man-Kei Tam i ei fråsegn.

Lam avviser

Masseprotestane i Hongkong, som har hatt delvis sjølvstyre sidan Storbritannia tilbakeførte territoriet til Kina i 1997, vart utløyst av eit omstridt lovforslag som opna for å utlevere personar til straff-forfølging i Kina.

Lovforslaget vart sidan trekt tilbake, men kravet om demokratiske reformer og protestane mot Hongkongs Beijing-støtta leiing har sidan auka i styrke.

Hongkongs leiar Carrie Lam avviser kravet til demonstrantane om å gå av og lova måndag å gjere alt for å få slutt på protestane. Kva dette inneber, sa ho ikkje noko om.

– Det er ønskjetenking å tru at ein ved å trappe opp valden vil få regjeringa i Hongkong til å gi etter for press og innfri dei såkalla politiske krava. Eg seier det høgt og tydeleg: Det kjem ikkje til å skje, sa ho til journalistar måndag.

(©NPK)