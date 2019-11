Bolivias tidlegare president i eksil i Mexico

utenriks

Morales, iført ei blå korterma skjorte, handhelste på Mexicos utanriksminister Marcelo Ebrard etter å ha gått ned flytrappa etter landinga på flyplassen i Mexico by tysdag formiddag.

Flyturen gjekk frå Bolivia til Paraguay, og vidare derfrå til Mexico med eit fly frå det mexicanske luftforsvaret. Morales fekk innvilga asyl i Mexico på grunn av at livet hans kunne vere i fare.

Noko av det første Morales sa på mexicansk jord tysdag, var at han framleis vil vere politisk aktiv, og at «kampen held fram».

Morales gjekk av som president i Bolivia søndag etter omfattande protestar i kjølvatnet av presidentvalet og påstandar om valfusk. Sjølv meiner Morales at han var offer for eit «kupp» og forsvarte tysdag kampen sin for å betre situasjonen for fattige og urfolk i Bolivia.

– Det vil berre bli fred når alle kan nyte godt av sosial rettferd, sa Morales.

Han lét etter seg seg eit heimland i politisk maktvakuum. Også visepresidenten, leiaren i underhuset og leiaren i senatet gjekk av. Dermed er nestleiaren i senatet, Jeanine Añez, den neste på rangstigen til å overta som mellombels president og kunngjere nyval. Men det krev at ho får støtte i nasjonalforsamlinga.

Seinare tysdag er det venta at senatet i nasjonalforsamlinga skal samlast for å diskutere vegen vidare.

