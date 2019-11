EU-domstol: Produkt frå israelske busetjingar må merkast

utenriks

– Matvarer som kjem frå område okkupert av Israel, må merkast med opphavsområde, heiter det i ei rettsavgjerd frå EU-domstolen tysdag. Dersom produkt kjem frå israelske busetjingar, må merkinga vise dette opphavet, seier domstolen vidare.

Det er venta at rettsavgjerda vil utløyse kraftige protestar i Israel. Palestinske PLO ønsker på si side avgjerda velkommen.

– Vi ønsker rettsavgjerda velkommen og ber alle europeiske land implementere det som er ei juridisk og politisk forplikting. Kravet vårt er at produkt frå ulovlege busetjingar ikkje berre blir merka med korrekt opphav, men blir forbodne på den internasjonale marknaden, seier generalsekretær Saeb Erekat.

Tydeleg for forbrukarane

EU ser på busetjingar på land okkupert av Israel som ulovlege og at dei undergrev moglegheita for ei framtidig tostatsløysing. EU-kommisjonen har tidlegare komme med retningslinjer om at produkt frå dei okkuperte områda skal vere merkte slik at det er lett for forbrukarane å sjå kvar vara kjem frå.

Å indikere at ei vare kjem frå Israel dersom ho er produsert i dei okkuperte områda, kan villeie forbrukarane i forhold til at det faktumet at Israel «er til stades i dei aktuelle områda som ei okkupasjonsmakt», meiner domstolen. Han meiner òg det kan vere villeiande dersom ei vare er merkt med det aktuelle territoriet utan at det er spesifisert at vara er laga i ei israelsk busetjing.

Til sak mot Frankrike

Saka starta som ei usemje mellom Frankrikes finansdepartement på den eine sida og ein europeisk jødisk ungdomsorganisasjon og ein vinprodusent på Vestbreidda, nord for Jerusalem. Sistnemnde gjekk til sak mot den franske staten då det kom krav om at det måtte komme fram av merkinga dersom eit produkt kom frå ei busetjing.

Frankrikes øvste administrative domstol viste saka vidare til EU-domstolen.

(©NPK)