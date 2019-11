Tre personar arresterte for terrorplanlegging i Tyskland

utenriks

Rundt 170 politifolk var involverte i arrestasjonen, som skjedde i tre leilegheiter utanfor byen Offenbach tysdag, ifølgje påtalemakta i Frankfurt.

Påtaleansvarleg Nadja Niesen seier at den hovudmistenkte, ein 24 år gammal tysk statsborgar med makedonsk bakgrunn, allereie hadde skaffa seg materiala han trong for å lage eksplosiv, og at han hadde søkt på skytevåpen på internett.

Politiet tok fleire beslag i leilegheita til mannen.

Dei to andre mistenkte er ein 21 år gammal og ein 22 år gammal tyrkisk statsborgar. Alle dei tre som vart arresterte, skal tidlegare ha fortalt vitne at dei støttar IS.

(©NPK)