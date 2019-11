Maduro- og Guaidó-tilhengjarar støytte saman i Venezuelas ambassade i Brasil

utenriks

Det er ikkje umiddelbart klart kva for ein av partane som no har kontroll over ambassaden. Ein representant for det brasilianske utanriksdepartementet var inne i ambassaden i eit forsøk på å mekle mellom partane og få kontroll over situasjonen.

Guaidó har utnemnt sin eigen ambassadør til Brasil, María Teresa Belandria. Ho seier i ei fråsegn at tilsette ved ambassaden «frivillig» opna dørene tidleg onsdag morgon for å sleppe inn fleire tilsette som arbeider for henne. Belandria var sjølv ikkje til stades under opptrinnet.

Ved ambassaden hadde fleire titals menneske samla seg. Mange av dei var tilhengjarar av arbeidarpartiet i Brasil. Dei ropte «Leve Maduro», «Narkolangar Guaidó» og «Set Lula fri».

Den siste ambassadøren til Brasil som Maduro utnemnde, vart trekt ut av landet i 2016.

Belandria seier i fråsegna si at alt akkreditert personell ved ambassaden og ved dei sju venezuelanske konsulata i Brasil anerkjenner Guaidó som rettmessig president.

Det brasilianske militærpolitiet vart tilkalla for å sørgje for tryggleiken ved ambassaden under samanstøytane tidleg onsdag.

Brasil og over 50 andre land anerkjenner Guaidó som mellombels president i Venezuela etter at han prøvde å ta makta frå president Maduro tidlegare i år.

Ambassadehendinga skjedde same dagen som toppmøtet i BRICS-landa starta i Brasilia. Medlemslanda i BRICS er Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika.

