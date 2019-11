Verste flaum i Venezia på over 50 år

utenriks

Det er berre éin gong tidlegare i moderne tid at vasstanden har vore så høg i den søritalienske byen, og det var i november i 1966. Den gongen steig vatnet 1,94 meter. Tysdag var vasstanden 1,87 meter.

Borgarmeister Luigi Brugnaro i Venezia seier at han kjem til å erklærte unntakstilstand i byen onsdag, og då kjem alle skular til å bli haldne stengt.

Brugnaro kallar det ei «krise» og seier han kjem til å spørje regjeringa om hjelp til å dekke kostnadene som vil komme som følgje av flaumen.

– Vi må hjelpe kvarandre. Vi stå samla for å møte denne situasjonen, som er eit resultat av klimaendringane, seier borgarmeisteren.

Storm og kraftig regnvêr i tillegg til høgt tidvatn førte til at den kjente Markusplassen vart dekt av over halvannan meter vatn då vasstanden var på det høgaste seint tysdag kveld.

Plassen, som er eit ynda mål for turistar, er ofte utsett for flaum fordi han ligg i den lågaste delen av byen, men det er sjeldan at det kjem så mykje vatn som det gjorde tysdag.

Vatnet fløymde mellom anna inn i inngangspartiet til den berømte Markuskyrkja. Ein talsmann for kyrkjerådet seier at berre fem gonger tidlegare i historia til kyrkja, bygginga starta i år 828, har ho vore utsett for så omfattande vassmassar. Og tre av desse flaumane har skjedd dei siste 20 åra, noko talsmannen påpeikar er urovekkande.

Også andre delar av Italia fekk kjenne på sinnet til vêrgudane tysdag. I ei rekke byar sør i landet, som Taranto, Brindisi og Matera heldt skular stengt på grunn av ekstremvêret. Det same vart gjort i fleire byar på Sicilia.

