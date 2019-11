utenriks

Ein talsmann for tyske Ursula von der Leyen, den påtroppande sjefen for kommisjonen, stadfestar torsdag at beskjeden frå London kom i løpet av natta.

Kjelder seier til AFP at den nye kommisjonspresidenten har konsultert juridisk ekspertise for å vere sikker på at den nye kommisjonen hennar kan tre saman og funksjonere utan ein medlem frå Storbritannia.

